Bitlis'te "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" yapıldı

13.05.2022 17:25
Bitlis'te "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci Topluluğu tarafından, merkezi konferans salonunda yapılan programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Mustafa Atlı, panele katılanların gençlere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Moderatörlüğünü Dr. Fuat Bozyel'in yaptığı panele, İstanbul Topkapı Üniversitesinden Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Kutay Karaca ve Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin sonunda katılımcılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Mustafa Atlı, İstanbul, Rektör, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Uluslararası İlişkiler Zirvesi' yapıldı - Son Dakika


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