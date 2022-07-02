Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni

02.07.2022 12:04
Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni

Bitlis Eren Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kampüste yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Vali Vekili Furkan Seyman, öğrencilerin aldıkları eğitimleri, kazandıkları tecrübelerinizi uygulama fırsatı bulabileceğiniz yeni bir hayata adım attığını söyledi.

Seyman, "Sizlerden beklentisi olan bizler, her zaman destekçiniz olacağız. Sizleri, kıymetli ailelerinizi, değerli hocalarınızı tebrik ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversitenin kurulduğu günden bu yana sürekli geliştiğini 20 binden fazla öğrenciyi mezun ettiklerini belirtti.

Üniversitede 6 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitü, 16 araştırma merkeziyle eğitim, öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Elmastaş, "Bugün 2 bin 192 gencimizi mezun ediyoruz. Çalışmalarımızda Eren Holding'in desteğini her zaman gördük. Bugün finaller bitti, bütünlemeler devam ediyor. Öğrencilerimiz hiç endişelenmesin, yurt ve yemek sıkıntısı yaşamayacaklar. Mezuniyet törenine katılan tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

YORUMLAR
500
40 yıldır elinden düşürmediği balyozla kaya bloklarını parçalıyor 40 yıldır elinden düşürmediği balyozla kaya bloklarını parçalıyor
Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement