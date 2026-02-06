Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 17,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 17,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

06.02.2026 22:10
Tatvan'da polisin dur ihtarına uymayan araçta toplam 17,5 kilo skunk bulundu. 3 şüpheli gözaltında.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan bir araç ile ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta yapılan aramada toplam 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Aynı çalışmalar kapsamında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilogram skunk bulundu. Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Tatvan, Bitlis, Güncel, Ceza

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:46
