Bitlis'te Yeni Ameliyatlar Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Yeni Ameliyatlar Başarıyla Gerçekleşti

Bitlis\'te Yeni Ameliyatlar Başarıyla Gerçekleşti
30.01.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde 83 yaşındaki Semiha Ersoy ve 45 yaşındaki Fehim Kokşa başarılı ameliyatlar geçirdi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve belinde kırık bulunan Semiha Ersoy (83) ile omurgasında eğrilik bulunan Fehim Kokşa (45), Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlarla sağlıklarına kavuştu. Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Tatvan Devlet Hastanesi'nde birçok yeni cerrahiyi hayata geçirdiklerini ve bu durumun il dışına sevkleri azalttığını söyledi.

Ahlat ilçesinde yaşayan Semiha Ersoy bir süre önce yaşadığı tek katlı evin damından düşerek ağır yaralandı. 4 omurgasında kırık bulunan Ersoy, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından da Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elif Gökalp'in yer aldığı ekiple, ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan başarılı ameliyatın ardından da Ersoy'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

HASTALARIMIZI ARTIK İLERİ MERKEZLERE SEVK EDİLMİYOR

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bir diğer ameliyat ise skolyoz (Omurga eğriliği) ameliyatı oldu. Muş'tan gelen ve yürüme güçlüğü çeken Fehim Kokşa yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından sağlığını kavuştu.

Ekip arkadaşları adına açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde birçok yeni cerrahiyi hayata geçirdiklerini ve bu durumun il dışına sevkleri azalttığını belirterek, "Bu hafta ilimizde ilk kez skolyoz cerrahisini başarıyla uyguladık. Bunun yanında endoskopik, yani kapalı disk ameliyatlarına başladık. Tam kapalı enstrümantasyon cerrahileri, beyin tümörü ve anevrizma ameliyatlarını da yapabilir hale geldik. Sağlık yatırımları ve idaremizin desteği sayesinde hastalarımızı artık ileri merkezlere sevk etmeden, ilimizde tedavi edebiliyoruz. Bu da hem hastalar hem de hasta yakınları için büyük bir kolaylık sağlıyor" dedi.

Düşmeye bağlı olarak 4 omurgasında kırık bulunan Semiha Ersoy'un oğlu Yaşar Ersoy ise "Annem damdan düşmüştü ve ciddi kırıkları vardı. Çok endişeliydik ama Enes hocamız ve ekibi bizi rahatlattı. Dört omurgası kırılmıştı, başarılı bir ameliyatla platin ve vidalarla tedavi edildi. Ameliyat sonrası hiçbir sorun yaşanmadı. Bölgemizde bu imkanların olması çok önemli. Devletimizin buraya daha fazla destek vermesini istiyoruz. Böylece hastalarımız Van'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya ya da İstanbul'a gitmek zorunda kalmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Hastane, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yeni Ameliyatlar Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:21:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yeni Ameliyatlar Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.