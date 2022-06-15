Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

15.06.2022 00:56
Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ot biçme anlaşmazlığı olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 GÜN ÖNCE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan 5 gün önce Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde yine ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada akraba oldukları belirtilen 3 kişi hayatını kaybetmişti.


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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: DHA

Güngören, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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