Kripto

Londra'daki bir konferansta Bitwise CIO'su Matt Hougan'ın açıklamaları, Amerika'da Bitcoin ETF'lerinin önümüzdeki haftalarda büyük aracı kurumlar tarafından desteklenmeye başlanacağının sinyallerini verdi.

Finansal Kurumlar Bitcoin ETF'lerini Desteklemeye Hazır

Londra'da düzenlenen Dijital Varlık Konferansı'nda Bitwise'ın Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Matt Hougan, bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) yakın gelecekte ABD'de büyük finansal kurumlar tarafından desteklenebileceğini açıkladı. Hougan, önemli finansal kurumların bitcoin ETF'lerini onaylamasının sadece birkaç hafta, hatta bir hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bu adımın ardından diğer büyük platformların da birkaç ay içinde benzer adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

Hougan, ABD'deki finansal servet sektörünün ikiye ayrıldığını, kendi kendine yönetilen emeklilik hesaplarının (IRA) halihazırda Bitcoin ETF'leri satın aldığını, ancak büyük finansal platformların yeni ürünlere yatırım yapmadan önce kapsamlı bir iç onay sürecinden geçmeleri gerektiğini belirtti. Bu durum, ABD'deki zenginliğin büyük bir kısmının yeni piyasaya sürülen bu tür ürünlere yatırım yapabilmesi için aşılması gereken bir dizi engeli temsil ediyor. Hougan, ETF'leri desteklemeye başlayacak büyük aracı kurumların bu ürünlerin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.

Bloomberg'in Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas ise Bitcoin ETF'leri için iki ana katalizörün, bu ürünlerin büyük aracı kurumlar tarafından sunulması ve bu ETF'lere dayalı opsiyon ürünlerinin geliştirilmesi olacağını söyledi. Balchunas, ETF'lerin yakın bir zamanda büyük platformlarda yer alması gerektiğini ve bunun ürünlerin tanıtımı ve erişilebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ekledi. Balchunas ayrıca Raymond James ve LPL gibi büyük yatırım platformlarının yanı sıra birçok küçük platformun da ETF'lere daha geniş erişim sağlayabileceğini belirtti.