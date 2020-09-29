Biyoteknoloji şirketine 'buluş' yarışmasından 8 ödül

Biyoteknoloji ilaç ve medikal alanlarda faaliyet gösteren VSY Biotechnology uluslararası bir buluş yarışmasında 8 ödül kazandı. ISIF'20'de 8 patentiyle ödüle layık görülen firma "Best National" ödülü olmak üzere 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile toplamda 8 ödül kazandı.

"Bir Geliştirilmiş Biyouyumlu Paketleme Sistemi" patentiyle 'Best National' ödülü alan VSY Biotechnology'nin yarışmada altın madalya kazanan diğer patentleri şöyle; "Hidrofobik Göz İçi Lensler İçin Geliştirilmiş Yeni Bir Formülasyon ve Bunun Üretim Yöntemi, Göz İçi Lensi Depolanması ve Enjeksiyonu İçin Yardımcı Sistem, Hyaluronik Asit/ Kitosan/Karboksimetil Selüloz İçeren Biyouyumlu, Biyobozunur ve Biyoemilebilir Bir Adezyon Membran ve Üretim Yöntemi"

VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, Ar-Ge Merkezi'nde 30'un üzerinde yenilikçi proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek sürdürülebilir inovasyona verdikleri önemi vurguladı. Dr. Fatih Ergin, VSY Biotechnology'nin yeni patent ve buluşlarla gerçekleştirdiği ilkler sayesinde dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini ve dünyayı etkileyen şirketler sıralamasında ilk sıralara doğru tırmandığını söyledi. Dr. Fatih Ergin; "Hedeflerimiz doğrultusunda daha birçok yeni patent ve ürünlerimizi de yine dünya ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul