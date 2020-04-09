'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek - Son Dakika

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek

6 saat önce

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek Akülü araba için biriktirdikleri parayı bağışladılar Berkay, Emre ve Kayra kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 6 ay önce akülü araba almak için biriktirdikleri...

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek

Akülü araba için biriktirdikleri parayı bağışladılar

ANKARA - Berkay, Emre ve Kayra kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 6 ay önce akülü araba almak için biriktirdikleri parayı bağışlayarak destek oldular.

Ankara'nın Mamak ilçesinde boya badana ustası Ali Rıza ve ev hanımı Dilek Kılıçer çiftinin oğulları Berkay (8), Eymen ve Kayra (2), yaklaşık 6 ay önce akülü araba almak için harçlıklarını biriktirmeye başladı. Üç kardeş, kumbaralarında biriken 352 lira 5 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Baba Ali Rıza Kılıçer'in araması üzerine ailenin evine gelen polis ekipleri iki kumbara içindeki parayı alarak aileye makbuz verdi.

"Biz bu paranın yerine gideceğinden eminiz"

Millet olarak birbirimize destek olmasının gerektiğini vurgulayan, Baba Ali Rıza Kılıçer, "Cumhurbaşkanımız iyi ki böyle bir kampanya başlatmış. Çok mutluyuz. Bizim maddi durumumuz orta, ama bizden daha kötüleri var. Kaç milyon insanımız işten çıkarıldı. Biz birbirimize destek her zaman olmalıyız. Onların kirası var borcu var. Onlara destek olmak için kampanyaya destek veriyoruz. Oğullarıma 2 tane akülü araba alacaktık biriktirdiğimiz paralarla ama biz kampanyaya başvuru yapmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz oldu eşimle beraber. Biz bu paranın yerine gideceğinden eminiz" dedi.

'Sizde varsa siz gönderdin' diyenlere sitem eden Anne Dilek Kılıçer, "Hayatta her şey para değildir. Önemli olan merhametli çocuklar yetiştirmektir. Korona da mesajlara kötü karşılık verenleri çok kınıyorum. İşte 'sizde varsa siz gönderin' diye mesajlar gönderiyorlar. Yani böyle durumlar da biz birbirimize destek olmadıktan sonra hiçbir önemi yok" diye konuştu.

Akülü araba almak için harçlığını verdiğini bildiren Berkay Kılıçer, "Babamın verdiği harçlıklar. Korona virüs nedeniyle dışarıda para kazanamayanlara dağıtmak istiyorum. Akülü araba için biriktiriyorduk ama, parası olmayanlara feda olsun" ifadelerine kullandı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralı destek

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berkay Şahin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:00 Kaynak: İHA

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