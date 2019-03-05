Son Dakika Haberleri: Bizim Peteklerimiz Hizmet Dolu

Bizim Peteklerimiz Hizmet Dolu

34 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Ömer Günel'in sonuna kadar arkasındayım"

Bizim Peteklerimiz Hizmet Dolu, System.String[]

31 Mart Yerel Seçimlerİ öncesi Kuşadası'nın 40 yıllık sorununa neşter vuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Biz birileri gibi bal yapmayan arılar değiliz. Onlar ancak vız vız ses çıkartıyor. Bizim ise peteklerimiz hizmet dolu. Kuşadası'na 30 yıldır yapılmayan hizmetleri getirdik getirmeye de devam edeceğiz. 271 milyon tl yatırım yaptık. Ömer Günel ile yatırımlarımızı 5 katına çıkartacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Uyum içinde Çalışacağız

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, "Kuşadası'nda artık hiçbir vatandaşımız büyükşehir küçükşehir ile ilgilenmeyecek. Sorunlarını direkt Kuşadası Belediyesi'ne iletecek. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu bizden gelecek tüm hizmet taleplerini yerine getirecek. Bizim dönemimizde Kuşadası yatırım ve icraat dönemi yaşayacak. Kuşadası Belediyesi derman belediyecilik anlayışı içinde Türkiye'ye ışık olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:41 Kaynak: Bültenler

Ömer Günel, Kuşadası, Özlem Çerçioğlu, Güncel
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