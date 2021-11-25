Black Friday'de küresel satışlarda artış bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim dönemi 26 Kasım 2021'de başlıyor. Criteo verilerine göre, Black Friday satışları 2020 Kasım ayında 2020 Ekim ayına kıyasla küresel olarak yüzde 139 arttı. Kasım ayının ilk üç haftasındaki satışlar ise küresel olarak yıllık bazda yüzde 17 artış gösterdi. Bu oran Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde aynı oldu.

Black Friday, 1932 yılında ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumanın, alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor. Bu şekilde anılması ise 1961 yılında ABD Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan trafik ve mağazalardaki karmaşanın ardından yaşananların, Black Friday başlığıyla gazetelerde yer almasıyla başlıyor.

Ödeme sistemi şirketi Paynet'den yapılan açıklamada, "Markaların pandemiden dolayı oluşan yeni koşulların etkisiyle değişen tüketici istek ve beklentilerine daha fazla önem vermesi gerekiyor. Kovid-19 ile hijyen hassasiyeti ve sosyal mesafe kaygısı devam ederken özellikle temassız ve mobil ödeme ihtiyacı da artmaya devam ediyor" denildi.

ENTEGRASYONLA KASA KUYRUKLARINA SON

Black Friday'de kullancı deneyimini iyileştirip sorunsuz bir alışveriş ortamı yaratmayı hedefleyen ödeme sistemi şirketi Paynet yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere verdi:

"Yaptığı tüm çalışmalarda alışverişte kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanan Paynet, özellikle Nebim V3 Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu ile tüketicilerin kasa kuyruklarında beklemesinin önüne geçiyor. Markalar bu çözümle kasada sıraya girmeye gerek kalmadan ister reyonda, ister kabinde ödeme alarak; fiziksel kart olmadan mobil ödeme imkanı sunuyor. Nebim V3 Paylink kullanan işletmelerde tüketiciler akıllı telefonlarıyla bankacılık ve cüzdan uygulamaları, Masterpass, Paynetpass gibi güvenli kart saklama altyapıları veya kredi kartlarıyla mobil alışveriş yapabiliyor."

LİMİT KAVRAMINI ORTADAN KALDIRIYOR

Bu yenilikçi çözümün, tüm banka kartlarına taksit imkanı sunduğunu, üstelik temassız ödemelerde limit kavramını ortadan kaldırdığını belirten Paynet CEO'su Serkan Çelik: "Tüketiciler kredi kartları yanlarında olmasa dahi mobil cihazlarıyla ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de bir ilk olarak yine tüketiciler, mağaza içerisinde dahi PayPass veya Masterpass gibi kart saklama altyapılarında kayıtlı kartlarıyla anında ödemesini tamamlayabiliyor. Nebim V3 Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu perakendecinin; mağaza, e-ticaret ve markanın kendi mobil uygulaması gibi farklı satış kanallarında, aynı ödeme deneyimini sunabilmesini sağlıyor. Özellikle Black Friday gibi alışverişte yoğunluğun en üst seviyede yaşandığı dönemlerde bu çözüm, müşterinin kasa kuyruklarında beklemesinin önüne geçiyor" dedi.