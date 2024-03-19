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Kripto para dünyasında bir yenilik rüzgârı esiyor. Spot Bitcoin ETF'leri, yıllardır biriken yatırımcı talebini karşılayarak piyasada yeni bir çığır açıyor, bu da BlackRock ve Grayscale Investments liderlerinin açıklamalarına yansımaya devam ediyor.

Üst Düzey Finans Yetkililerinden Bitcoin ETF Açıklaması

BlackRock'un Üst Yöneticisi Tony Ashraf, Londra'da düzenlenen Dijital Varlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) piyasadaki uzun süredir beklenen Bitcoin talebini karşılamada kritik bir rol oynadığını belirtti. Ashraf'a göre, bu ETF'ler sayesinde birikmiş talep nihayet karşılanıyor ve yeni yatırımcıların kripto para birimleri alanına adım atmasını sağlıyor, bu da genel olarak yatırım erişimini genişletiyor.

Grayscale Investments'ın CEO'su Michael Sonneshein de Ashraf'ın görüşlerini destekleyerek, ETF'lerin piyasadaki bastırılmış talebi karşılamada önemli bir yere sahip olduğunu ve sektörün patlayıcı bir büyüme yaşadığını ifade etti. Sonneshein, sektörün şu anda bir sonraki büyüme ve kurumsallaşma aşamasına hazırlandığını vurguladı.

Ashraf, Bitcoin ETF'lerine olan talebin arkasındaki itici güçleri üç ana faktöre bağladı. İlk olarak, makroekonomik koşulların ve demografik yapıdaki değişimlerin etkisinin altını çizdi. Bu değişikliklerin, yatırım alışkanlıklarını ve standart kripto döngülerini nasıl etkileyebileceğini öne sürdü. Örneğin, bir yatırım danışmanı aracılığıyla Bitcoin satın alan bireylerin, fiyatlar düştüğünde hemen satış yapma olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtti.

İkinci olarak, sektörün olgunlaşmasını, yani daha fazla risk sermayedarının ve geleneksel finans danışmanlarının kripto para alanına ilgi göstermeye başlamasını, sektörün büyümesi için kritik bir faktör olarak gördü. Ashraf, ayrıca kripto para saklama hizmetlerinin güvenliğinin artmasının da önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.