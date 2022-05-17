Bm: Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklık 18 Milyon Kişiyi Etkiledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Afrika'nın kuzeydoğusunda yaşanan kuraklığın Etiyopya, Somali ve Kenya'da 18 milyonun üzerinde insanı etkilediğini ve bunlardan en az 16,7 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi. Dujarric, "Afrika Boynuzu'nun en az 40 yıllık dönemdeki en uzun kuraklıkla karşı karşıya kalmasıyla bu sayıların önümüzde haftalarda yükselmesi bekleniyor" diye konuştu.

Dujarric, Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in Kenya'ya yaptığı ziyaret sırasında bölgede art arda dört yağmur sezonunun kurak geçmesinin yıkıcı etkilerine tanıklık ettiğini söyledi. Griffiths, Kenya'nın Turkana ilçesindeki insanlarla biraraya geldi ve ilçe halkı ona şu ana kadarki en kötü kuraklığı yaşadıklarını anlattı. Sözcü Dujarric, Griffiths'in ziyareti sırasında Somali'nin Doolow bölgesinde ve Etiyopya'nın Somali bölgesinde yerlerinden olmuş kişilerle konuştuğunu ve bu kişilerin kuraklık yüzünden yaşamlarının tehdit altında olduğunu söylediğini dile getirdi. Dujarric'in verdiği bilgilere göre Acil Yardım Koordinatörü ayrıca Kenyalı yetkililerle biraraya gelerek hükümetin kuraklığa karşı aldığı önlemleri ve kuraklıktan etkilenen toplulukların gelecekte duruma adapte olup gelişmelerine yardımcı olmak üzere acil eylem ve destek ihtiyacını görüştü. Griffiths, yardım operasyonlarının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni fonların acilen sağlanmaması durumunda sürenin biteceği ve bölgede önemli düzeyde can kaybı yaşanacağı uyarısında bulundu.