BM: Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan dolayı gerçekten çok endişeliyiz
BM: Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan dolayı gerçekten çok endişeliyiz

27.01.2026 22:16
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılması üzerine Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan dolayı "gerçekten çok endişeli" olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlanmasıyla ilgili bir soruya Dujarric, "Genel Sekreter, Basra Körfezi bölgesindeki bildirilen askeri yığılmadan gerçekten çok endişeli." cevabını verdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, "Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter'in, İran'la ilgili tüm endişelerin en iyi şekilde diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınacağına inanmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, bu bağlamda, bölgesel gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve tüm aktörleri bölgesel güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığını aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" konuşlandığını duyurmuştu.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılmıştı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

23:32
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
