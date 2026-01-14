BM, Çok Taraflı Sistemin Tehlikede Olduğunu Vurguladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, dünyanın yeni yılda kritik bir dönemle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, çok taraflı sistemin sadece baskı değil, aynı zamanda saldırı altında olduğu uyarısında bulundu.

Baerbock, BM'nin 2026 yılı önceliklerine ilişkin BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Dünyanın yeni yılda çok daha acil kritik bir dönemle karşı karşıya olduğunu söyleyen Baerbock, "Normal zamanlarda size 'mutlu yıllar' dilerdim ancak dış dünyaya baktığımızda, 2026'nın Caracas ve Tahran'da nasıl başladığını düşünürsek, açıkçası mutluluk oldukça az görünüyor." dedi.

Baerbock, eylül ayından bu yana dünyadaki gelişmelere dikkati çekerek, "Çok taraflı sistem sadece baskı değil, aynı zamanda saldırı altında. Eylül ayındaki üst düzey görüşmeler haftasında birçok liderin de belirttiği gibi, dünyanın çok taraflı sisteme ihtiyacı var." diye konuştu.

BM'nin Gazze, Afganistan, Ukrayna gibi bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerini ve iklim kriziyle mücadelesini örnek gösteren Baerbock, "Dünyanın BM'ye ihtiyacı var. BM olmadan dünya hiçbir şekilde daha iyi bir yer olmaz, bu uğurda savaşmaya değer." ifadelerini kullandı.

Baerbock, BM'ye üye ülkelere BM Şartı'na ve uluslararası hukuka bağlı kalma ve bunu savunma çağrısı yaparak "Hepimiz biliyoruz ki aralarında bazı P5 (BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi) ülkelerinin de bulunduğu giderek daha fazla üye BM Şartı'nın temel ilkelerini ihlal ederken hiçbir ülke huzur içinde uyuyamaz." şeklinde konuştu.

Konuşmasında bu yıl yapılacak yeni BM Genel Sekreter seçiminin de öncelikli konular arasında yer aldığını dile getiren Baerbock, adaylık sürecinin devam ettiği ve adaylarla etkileşimli diyalogların 20 Nisan haftasında planlandığı bilgisini paylaştı.

Baerbock, "Bir sonraki Genel Sekreter sadece bu kurumun yüzü ve sesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu örgütün gerçekten insanlığın tamamına, ki bunların yarısı kadın ve kız çocuklarıdır, hizmet edip etmediğini de gösterecektir." dedi.

Ülkelere, özellikle kadın aday göstermeleri konusunda teşvikte bulunan Baerbock, "Bize, bu görevin üstesinden gelebilecek, tüzüğümüzün ilkelerini tutkuyla savunarak geleceğe giden yolu çizebilecek birine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yeni BM Genel Sekreteri seçimi

BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bir sonraki BM Genel Sekreteri'nin seçilme sürecini 26 Kasım 2025'te resmen başlatarak, BM'ye üye ülkelere adaylarını sunmaları konusunda ortak mektup göndermişti.

Mektupta, her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilerek, BMGK'nin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kuruluna göndereceği kaydedilmişti.

BM genel sekreter adaylarının, BMGK'nın 5 daimi üyesi tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

BMGK'de yapılan gizli oylamada, en az 9 oy alarak onaylanan adayların kazanması için BM Genel Kurulundaki seçimde de en az 97 oy toplaması gerekiyor.

1 Ocak 2017'den bu yana 2 dönemdir görev yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in süresi, 31 Aralık 2026'da sona eriyor.