BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır - Son Dakika Dünya

BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır

18 dakika önce

BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır.

BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır, System.String[]

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek." dedi.


BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı.

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Birleşmiş Milletler, Feridun Sinirlioğlu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:21 
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