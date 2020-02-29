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BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır
18 dakika önce
BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:21
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