BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı - Son Dakika
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BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

01.03.2022 00:06
BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 11 ülke, ortak açıklama yaparak Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınadı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 11 ülke, ortak açıklama yaparak Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınadı.

ABD'nin aralarında bulunduğu 11 ülke, yazılı açıklamada, " Kuzey Kore'nin yerel tarih ile 27 Şubat'ta balistik füze fırlatması, son zamanlardaki istikrarsızlaştırıcı davranış modelinin bir başka örneğidir. Bu hukuksuz ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini paylaştı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl şimdiye kadar 10'uncu balistik füze denemesi yaptığı kaydedilerek, bu denemelerin her birinin birden fazla Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

"Ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayışına bağlıyız ve Pyongyang'ı ABD ve diğerlerinden gelen taleplere olumlu yanıt vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore'ye bölgesel gerilimleri azaltma ve uluslararası barış ve güvenliği teşvik için diplomasi yolunu seçme çağrısı yapıldı.

Japonya ve Güney Kore hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 07.52 sularında 600 kilometre irtifaya ulaşan ve 300 kilometre seyreden bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı - Son Dakika


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