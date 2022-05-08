BM'den Etiyopya'da 30 can kaybına yol açan dini gruplar arası çatışmalara tepki - Son Dakika
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BM'den Etiyopya'da 30 can kaybına yol açan dini gruplar arası çatışmalara tepki

08.05.2022 00:20
BM'den Etiyopya'da 30 can kaybına yol açan dini gruplar arası çatışmalara tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde Müslümanlarla Ortodoks Hristiyanlar arasında çıkan ve 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara yönelik tepki açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde Müslümanlarla Ortodoks Hristiyanlar arasında çıkan ve 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara yönelik tepki açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yazılı açıklamasında, 26 Nisan'da Amhara'ya bağlı Gonder kentinde arazi tartışması sonucu çıkan ve sonrasında diğer bölgelere yayılan dini gruplar arası çatışmalara değindi.

Şimdiye kadar en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirten Bachelet, "Etiyopyalı yetkililere, sorumluların hesap vermesi için bu ölümcül olayların şeffaf ve bağımsızca araştırılması talimatı verme çağrısında bulunuyorum." dedi.

Bachelet, çatışmalar kapsamında her iki tarafın mabetlerine zarar verildiğini ve polisin olaylara karışan 578 kişiyi gözaltına aldığını aktararak, "Daha fazla şiddetin önlenmesi için sorumluların münferit olarak cezalandırılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çatışmaların altında yatan sebeplerin, olaylardan etkilenen toplulukların katılımıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Bachelet, suçluların cezalandırılması sürecinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürümesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Gonder şehrinde 26 Nisan'da sivillere yönelik saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da nüfusun yarıya yakınını Müslümanlar oluşturuyor.

Ülkede etnik ve dini temelli çatışmalarda son yıllarda artış görülüyor.

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Birleşmiş Milletler, Ortodoks, Etiyopya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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