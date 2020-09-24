BM'den İdlib'e 84 TIR insani yardım - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 84 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Birleşmiş Milletler'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma trafik ekipleri ve BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlar Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı geçerek İdlib'e hareket etti. BM tarafından yüklenen TIR'larda bulunan insani yardım ve gıda malzemelerinin, İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.