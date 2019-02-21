BM'den İdlib'e İnsani Yardım
34 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 17 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 17 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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