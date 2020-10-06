BM'den "kapalı Maraş" için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı - Son Dakika

BM'den "kapalı Maraş" için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması" çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması" çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söyledi. Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu karardan endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması" çağrısında bulundu. Tüm tarafları görüş ayrılıklarının çözümü içi diyalog kurmaya çağıran Dujarric, BM'nin tarafları bir araya getirme konusunda hazır olduğunu yineledi.

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