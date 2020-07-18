BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı - Son Dakika

BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15,4 milyon çocuğun gıda sorunu yaşayabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15,4 milyon çocuğun gıda sorunu yaşayabileceği uyarısı yaptı.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, yazılı açıklamasında, gıda krizinden en fazla 5 yaş altı çocukların etkilenebileceğini belirtti.

Poirier, "Kovid-19 ve gıda güvenliği nedenlerinden dolayı yetersiz beslenme oranı, bölgedeki 19 ülkede Ocak 2020 tahminlerine göre yüzde 20 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, en fazla etkilenen ülkeler arasında Burkina Faso, Çad, Moritanya, Nijer, Mali ve Senegal sıralandı.

Ayrıca Kovid-19 salgını öncesi bu 6 ülkede 4,5 milyon insanın gıda sorunu yaşayacağı tahmin edilirken salgın sonrası bu rakamın 5,4 milyona yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 05:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]