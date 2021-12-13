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BM'den, "Myanmar ordusunun soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın" çağrısı - Son Dakika

BM'den, "Myanmar ordusunun soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın" çağrısı

13.12.2021 12:28
BM'den, "Myanmar ordusunun soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun "soykırım saldırısından" kurtulmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın unutulmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun "soykırım saldırısından" kurtulmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın unutulmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, Özel Raportör Andrews 13-19 Aralık'ta Bangladeş'e ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Andrews, başkent Dakka, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ve birçok Arakanlı Müslüman'ın sonradan yerleştirildiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret edecek. Hükümet yetkililerinin yanı sıra bölgedeki BM yetkilileriyle de bir araya gelecek Andrews, ayrıca Arakanlı Müslümanların temsilcileriyle görüşecek.

Ziyaret öncesi açıklama yapan Andrews, "Dünya, ordunun onlara yönelik soykırım saldırısından dolayı hayatlarını kurtarmak için Myanmar'dan kaçmaya zorlanan yaklaşık bir milyon Rohingya'yı (Arakanlı Müslüman'ı) unutmamalı." ifadesini kullandı.

Andrews, Arakanlı Müslümanların şartlar el verdiğinde vatanlarına "güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşten" başka bir şey istemediğinin altını çizdi.

"Myanmar cuntası halkının insan haklarını sistematik olarak ihlal etmeye devam ederken, küresel toplumun Myanmar'daki evlerinden Bangladeş'e kaçmak zorunda kalanları desteklemesi kritik önem taşıyor." ifadesini kullanan Andrews, Arakanlı Müslümanlarla tanışma fırsatı bulacağı için onur duyduğunu vurguladı.

Dakka'da 19 Aralık'ta basın toplantısı düzenleyecek Andrews, ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaşacak.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Soykırım, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den, 'Myanmar ordusunun soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın' çağrısı - Son Dakika


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