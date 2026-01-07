BM'den Nijerya'daki Silahlı Saldırıya Kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara silahlı çete üyelerinin düzenlediği ve ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji Pazarında 3 Ocak'ta sivillere yönelik düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu saldırıların yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan haklarının ağır ihlali olduğunu vurgulayan Fall, özellikle kadınlar ve çocukların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Mohamed Fall, saldırıların eğitim hakkını da ciddi şekilde zedelediğini dile getirdi.

Fall, BM'nin sivillerin korunmasının güçlendirilmesi ve daha güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması için Nijerya hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Silahlı çete üyelerinin, 3 Ocak'ta Niger eyaletindeki bir pazara düzenledikleri saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı ve pazardaki gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.