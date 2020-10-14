BM'den "Sahel bölgesinin sorunlarının daha da kötüye gittiği" uyarısı - Son Dakika

BM'den "Sahel bölgesinin sorunlarının daha da kötüye gittiği" uyarısı

14.10.2020 13:43
BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrika'nın Sahel bölgesindeki sorunların derinleştiği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrika'nın Sahel bölgesindeki sorunların derinleştiği uyarısında bulundu.

Lowcock, Paris Siyasi Bilimler Akademisi öğrencilerine hitaben sanal ortamda yaptığı konuşmada, Sahel bölgesinde korkutucu sorunların daha da kötüye gittiğini ve bölgenin kritik eşiğe oldukça yaklaştığını söyledi.

Dünyanın en kötü insani trajedileriyle uğraştığına dikkati çeken Lowcock, "Hiçbir yer beni Sahel kadar korkutmuyor." dedi.

Lowcock, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Mali, Nijer ve Kuzeydoğu Nijerya'nın içinde olduğu merkez Sahel ülkelerinin, çatışmanın, güvensizliğin, zayıf yönetimin, sürekli geri kalmışlığın, fakirliğin, demografik baskıların ve iklim değişikliğinin gerçek bir merkez üssünde olduğunu vurguladı.

Bölgede, çiftçilerle çobanların genelde sınırlı kaynaklar yüzünden çatıştığını belirten Lowcock, bu çatışmaları hükümetleri zayıflatmaya çalışan teröristler ve aşırılıkçı grupların kışkırttığını kaydetti.

Lowcock, bölgede ayrıca adam kaçıran, yağmalayan ve doğal kaynakları kar amacıyla çalan kaçakçılık şebekelerini idare eden organize suç örgütlerinin şiddetinin olduğunu söyledi. 2012'den önce sadece Mağrip El Kaidesi'nin Mali'de faaliyet gösterdiğini anımsatan Lowcock, ancak aşırılıkçı grupların terör örgütü DEAŞ'ın aşırılıkçı eylemlerinin 2014'ten sonra Irak ve Suriye'deki gücü ve bölgesel kazanımlarından ders çıkardığını dile getirdi.

Lowcock, "Çad Gölü Havzası'ndaki Boko Haram gibi gruplara ilaveten Mali, Burkina Faso ve Nijer'de 2018'den önce 10'dan fazla grup aktifti." dedi.

Sahel'de sadece 2018'de 2009-2015 yıllarında olandan daha fazla şiddet olayı yaşandığına dikkati çeken Lowcock, konuşmasında iklim değişikliğinin bölgedeki etkilerini de ele aldı.

Lowcock, Sahel bölgesinin 1970'ten bu yana dünyanın geri kalanından 2 kat daha hızlı ısındığını, bunun da geçim kaynaklarını ciddi bir şekilde etkilediğini söyledi.

Sahel bölgesindeki doğurganlık oranının dünyadaki en yüksek oran olduğuna dikkati çeken Lowcock, "İnsani yardımın, çok derin bir yaraya sadece geçici bir çözüm olduğunun iyice farkına vardım. ve şu an yara, bu geçici çözümden daha hızlı büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lowcock, ulusal ve uluslararası seviyelerdeki kamu politikası girişimlerinin çoğunun sorunların nedenlerinden ziyade belirtilerini ele aldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Burkina, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 'Sahel bölgesinin sorunlarının daha da kötüye gittiği' uyarısı - Son Dakika

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