BM: Gazze'de Yüz Binlerce Filistinli Korumasız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: Gazze'de Yüz Binlerce Filistinli Korumasız

23.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'de yüz binlerce insanın soğuk hava koşullarında barınaksız kaldığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de hala yüz binlerce Filistinlinin, yerinden edilmiş vaziyette, soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı korumasız kaldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki meslektaşlarımız, yüz binlerce insanın geçici bölgelerde kaldığını, soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kaldığını bildiriyor. Saha yönetimiyle ilgilenen ortak kurumlarımız, bu hafta şiddetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce ailenin çadırlarının hasar gördüğünü tahmin ediyor." diye konuştu.

Filistinli ailelerin barındığı yıpranmış çadırların onarılmaya çalışıldığını belirten Haq, daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Haq, Gazze'ye 2023'ten bu yana ilk kez BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yaklaşık 5 bin oyuncak ve kırtasiye malzemesi içeren eğlence setinin götürüldüğünü kaydetti.

"İki yılı aşkın süredir birçok çocuk temel malzemeler, defter, kalem, silgi ve boya kalemi olmadan öğrenmeye çalışıyor." diyen Haq, söz konusu malzemelerin bir kısmına İsrail'in uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması için BM'nin çağrılarını sürdürdüğünü söyledi.

Batı Şeria'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, 19 Ocak'ta uyguladığı sokağa çıkma yasağını hatırlatan Haq, "Pazartesi günü, İsrail kontrolündeki Hebron şehrinin bazı bölgelerinde tahminen 25 bin Filistinlinin sokağa çıkma yasağı altına alındığını, bunun da gıdaya, sağlık hizmetlerine ve yüz yüze eğitime erişimlerini engellediğini hatırlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının bugün sona erdiğini aktaran Haq, "BM ve ortaklarımız operasyon boyunca etkilenen ailelerle iletişimde kaldı ve şimdi gerekli yardımı belirlemek için değerlendirmeler yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de Yüz Binlerce Filistinli Korumasız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:27:44. #7.11#
SON DAKİKA: BM: Gazze'de Yüz Binlerce Filistinli Korumasız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.