BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

29.04.2021 13:15
BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için tarafların yeterli ortak zemini bulamadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için tarafların yeterli ortak zemini bulamadığını belirtti.

Guterres, Cenevre'de BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıslı Türklerin dün ortaya koydukları tutumda, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik yıllardır süren çabaların çözümsüz kaldığına dikkati çektiklerini vurgulayan Guterres, buna Crans Montana'nın da dahil olduğunu ifade etti.

Antonio Guterres, Kıbrıslı Türklerin iki toplumlu ve iki kesimli federasyona yönelik müzakerelerin tükendiğini düşündüğünü aktararak, "Kıbrıslı Türkler, eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik hakkettiğini düşünüyor ve çözümün birbiriyle iş birliği yürüten iki devletli çözüm olduğunu savunuyor." diye konuştu.

Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) delegasyonunun müzakerelere Crans Montana'da kalındığı yerden devam edilmesi gerektiğini savunduğunu anımsatan Guterres, onlara göre de çözümün, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyondan geçtiğini dile getirdi.

Guterres, GKRY'nin bu çözüm için gerekli BM Güvenlik Konseyi Kararlarının, 2014 Ortak Bildirisinin ve Crans Montana'da kendisinin ortaya koyduğu 6 hususun temel alınması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Yoğun ikili toplantılar ve istişareler yürüttüklerine işaret eden Guterres, "Takdir edersiniz ki bu kolay bir toplantı değildi. Çabalarımızın sonunda Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık." dedi.

Antonio Guterres, ancak pes etmediğini, gündeminin esasen çok basit olduğunu belirterek, "Gündemim, birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hakeden hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların güvenliği ve iyiliği için mücadele etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda 5+1 formatında tekrar bir toplantı düzenleyeceğini bildiren Guterres, bunun da resmi müzakerelerin başlaması için ortak zemin arayışını hedefleyeceğini kaydetti.

Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Bir sonraki görüşmeye uygun ortamı oluşturmak için istişareleri sürdüreceğiz"

BM Genel Sekreteri Guterres, yeni bir toplantı yapılıp yapılmayacağı ve iki toplantı arasında neler olacağına ilişkin soruya "Tabii ki bir sonraki toplantı öncesi şartları daha da iyileştirmek ve görüşmenin başarılı geçmesini sağlamak için istişareler olacak." yanıtını verdi.

Beklenenin aksine görüşmelerden sonuç çıkmadığını kaydeden Guterres, "Ama vazgeçmeyeceğiz. Bir sonraki görüşmeye uygun ortamı oluşturmak için istişareleri sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Guterres, yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağına yönelik soru üzerine, "Muhtemelen 2-3 aylık bir süre yeterli olacaktır. Kısa bir süre olumlu gelişmelerin yaşanmasına izin vermeyecektir. Uzun bir süre ise sorunun çözümü için ortak nokta bulmamıza fayda sağlamayacaktır." görüşünü paylaştı.

BM'nin, iki devletli çözüm önerisine nasıl yaklaştığına ilişkin soruyu ise Guterres, "Bu gayriresmi toplantı, önkoşullar olmaksızın toplandı. Herhangi bir toplantıda delegasyonların pozisyonlarını ifade etmelerinin yararlı olduğunu söylemeliyim. Bu bize birbirimizle etkileşime girme imkanı veriyor. Bu toplantıda ifade edilen farklı pozisyonlar hakkında Güvenlik Konseyine bir rapor vereceğim." diye yanıtladı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Montana, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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