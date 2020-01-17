BM heyeti, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BM heyeti, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

BM heyeti, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti

12 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Bangladeş Yerel E-Ticaret Takım Lideri ve Ticarileştirme Başkanı Rezwanul Haque Jami ve beraberindeki heyet, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

BM heyeti, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Bangladeş Yerel E-Ticaret Takım Lideri ve Ticarileştirme Başkanı Rezwanul Haque Jami ve beraberindeki heyet, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

BM heyeti, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere Kilis'e geldi.

Kentte ilk olarak Kocabeyli Köyü Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği iş birliğiyle kurulan tesisi ziyaret eden heyet, Birlik Başkanı Hüseyin Polat'tan bilgi aldı.

Jami, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Türk devleti ve BM'nin çok özel bir yatırımı olduğunu belirtti.

Tesisin, sanayi kalkınması için bir hamle olduğunu düşündüğünü anlatan Jami, şöyle konuştu:

"Aslında bu kadar iyi beklemiyordum ama geldikten sonra organik olarak bir ürünün üretilip bunların şişelenmesi ve dolumuyla ilgili gördüklerim karşısında şunu söyleyebilirim ki direkt ihracata dönük bir ürün. Bu ürün sadece Kanada değil Avrupa ve Asya ülkelerine de ihraç edilebilir ve aynı şekilde başarıya da ulaşabilir. Çünkü bu markanın özellikle Asya ülkelerinde çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum."

Tesisin müthiş bir yatırım olduğunu vurgulayan Jami, "Sadece bu alanda değil farklı alanlarda da buna benzer yatırımların burada yapılması gerek. Çevre bölgelerde de bu tip yatırımların olmasının hem istihdama hem de ekonomik gelişmeye destek olacağını düşünüyorum." dedi.

Projeyi yerinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ve başarılı bulduğunu dile getiren Jami, tesisin çalışmasına katkıda bulunanları tebrik etti.

Birleşmiş Milletler, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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