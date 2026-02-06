BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerini Durdurun Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbettiği toprakların agresif ve yasa dışı şekilde genişlemesinin acilen durdurulması için ülkelere çağrı yaptı.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yeni saldırıları ve hukuksuz yerleşim planlarının, Filistin Devleti'nin varlığını ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesini ciddi şekilde engelleme riski taşıdığını vurgulayan Al-Kheetan, İsrail güvenlik güçlerinin 12 Ocak'ta Doğu Kudüs'te, Filistinlilere ait en az 2 yerleşim bölgesini hedef alan 2 büyük saldırı dahil bir müdahale başlattığını aktardı.

Al-Kheetan, İsrailli yetkililerin emriyle Batı Şeria'da birçok yere baskın düzenlendiğini, evlere tahliye emri yollandığını ve onlarca kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, "İşgal altında yaşayan bir nüfusun yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi veya yer değiştirmesi bir savaş suçudur. Bu, belirli koşullar altında insanlığa karşı suç teşkil edebilir." dedi.

Geçen yıldan bu yana işgal altındaki Batı Şeria genelinde 10 binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini hatırlatan Al-Kheetan, "Cenin, Tulkarem ve Nur Şems kamplarından zorla yerinden edilen 32 binden fazla kişi hala evlerine geri dönemiyor. Birçoğunun evleri İsrail güçleri tarafından yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail güvenlik güçlerinin desteği ve katılımıyla acımasız şiddet ve hareket kısıtlamalarının, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hızlandırdığının altını çizdi.

Batı Şeria'da, İsraillilerin uluslararası hukuku ihlal ederek gasbettiği toprakların daha önce görülmemiş bir hızla genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Al-Kheetan, "İsrailli yetkililer, Aralık 2025'te Filistin'in en önemli üç kent merkezi olan Doğu Kudüs, Ramallah ve Beytüllahim arasındaki bölgede 3 binden fazla yerleşim biriminin inşası için ihale açtı. İsrail hükümeti, aynı dönemde Batı Şeria'nın kuzeyindeki boşaltılmış mülteci kamplarının çevresi dahil 19 yeni yerleşim yeri kurmaya karar verdiğini bildirdi." diye konuştu.

"(Doğu Kudüs dahil) Batı Şeria'da 1054 Filistinliyi öldürdüğünü doğruladık"

Al-Kheetan, Filistinlilerin öldürülmesiyle genel bir cezasızlığın sürdüğünü belirterek "7 Ekim 2023-5 Şubat 2026 tarihlerinde, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin işgal altındaki (Doğu Kudüs dahil) Batı Şeria'da 1054 Filistinliyi öldürdüğünü doğruladık. Bunlardan 12'si İsrail içinde öldürüldü." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, hukuka aykırı ölümlerin ve diğer insan hakları ihlallerinin tüm kurbanları için hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Al-Kheetan, ülkelerin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının agresif ve yasa dışı şekilde genişlemesini derhal durdurması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Uluslararası Adalet Divanının (UAD) çok sayıda kararı son derece açık: Yerleşim faaliyetleri durdurulmalı, İsrail yerleşimleri boşaltılmalı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yasa dışı varlığı sona ermeli. Yüksek Komiser, İsrail'in işgaline derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da kaç Filistinli öldürüldü veya yerinden edildi?" sorusunu da yanıtlayan Al-Kheetan, 2026 itibarıyla Batı Şeria'da zorla yerinden edilmeler hakkında bilgileri olduğunu söyledi.

Bu yıl ile ilgili kesin rakamlara sahip olmadığını dile getiren Al-Kheetan, "(Geçen yıldan bu yana) En az 32 bin yerinden edilmiş kişiden bahsediyoruz. Ancak elbette diğer bölgelerde yerinden edilen insanları da eklediğimizde rakamlar kesinlikle daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.