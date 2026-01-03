BM, İsrail'in STK'ları kapatma kararına endişeli - Son Dakika
BM, İsrail'in STK'ları kapatma kararına endişeli

03.01.2026 03:24
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistin topraklarındaki STK'ların faaliyetlerini askıya almasına derin endişe duydu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerini askıya alma kararından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren çeşitli uluslararası STK'ların faaliyetlerini askıya alma kararından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'den bu kararı geri alması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası STK'ların hayat kurtaran insani yardım çalışmalarında vazgeçilmez olduğu ve ayrıca söz konusu kararın ateşkes sırasında elde edilen kırılgan ilerlemeyi baltalama riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın Gazze'ye kritik gıda, tıbbi, hijyen ve barınma malzemelerinin girişini zaten geciktiren önceki kısıtlamaların üzerine geldiğine işaret edilerek, "Bu son eylem, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı insani krizi daha da kötüleştirecektir." uyarısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatılan açıklamada, Gazze'ye insani yardımların engelsiz geçişine ve tüm insani yardım ortaklarının güvenli şekilde faaliyet göstermesine izin vermesi çağrısı tekrarlandı.

İsrail, 1 Ocak'tan itibaren kayıt yaptırmayan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren 53 uluslararası sivil toplum kuruluşunu (STK) kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.

İsrail, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nde 500'den fazla insani yardım görevlisini öldürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

