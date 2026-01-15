BM: İsrail'in yardıma yasakları soykırım mağdurlarını zor durumda bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: İsrail'in yardıma yasakları soykırım mağdurlarını zor durumda bırakıyor

15.01.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raportörleri, İsrail'in 37 yardım kuruluşuna getirdiği yasakları hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası 37 yardım kuruluşunun faaliyetine yasak getirmesinin soykırım mağdurları için hayatı çekilmez hale getirdiğini belirterek, bunun hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım kuruluşlarını yasaklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in 37 uluslararası yardım kuruluşuna getirdiği yasak, Filistin'deki soykırım mağdurları için hayatı çekilmez hale getiriyor. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca derneğin faaliyetlerini askıya alması hukukun açık bir ihlali." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, yardımı engelleyerek hayatı tehdit eden koşulları daha da kötüleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail liderlerinin potansiyel cezai sorumluluğunun arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hayat kurtaran kuruluşların Gazze'de faaliyet göstermesinin yasaklanması, soykırımdan zaten harap olmuş bir nüfus için hayatı çekilmez hale getiren bir politikanın yeni bir aşamasını işaret ediyor. Bu strateji, Filistinlileri kronik yoksunluğa zorlayan, bir grup olarak hayatta kalmalarını tehdit eden ve Soykırım Sözleşmesini daha da ihlal eden koşullar oluşturacaktır ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'de 30 Aralık 2025'te ulusal güvenlik önlemi olarak duyurulan yeni düzenlemenin, 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet göstermesini yasakladığı kaydedilen açıklamada, bu yasağın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım operasyonlarına yönelik sistematik bir saldırının parçası ve Gazze'nin can damarının kasıtlı olarak ortadan kaldırılmasının bir başka adımı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Gazze'de soykırım mağdurları, İsrail saldırganlığının neden olduğu ciddi çevresel zararın yanı sıra kış şartlarıyla, ciddi gıda güvensizliğiyle, yetersiz beslenmeyle, sağlık ve eğitim sistemlerinin çöküşüyle ??mücadele ediyor. Mağdurların bu toplu cezalandırılması, insani yardım personeline ve tesislerine yönelik sürekli saldırılar ve yardım konvoylarının engellenmesi ortamında gerçekleşiyor. Gazze'nin ne hale geldiğini tarif edecek kelime kalmadı." ifadeleri yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail'in yardıma yasakları soykırım mağdurlarını zor durumda bırakıyor - Son Dakika

Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: BM: İsrail'in yardıma yasakları soykırım mağdurlarını zor durumda bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.