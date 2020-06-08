BM: Libya'da intikam amaçlı yağma yapılıyor - Son Dakika
BBC

BM: Libya'da intikam amaçlı yağma yapılıyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da Trablus hükümetine bağlı ordunun son haftalarda ele geçirdiği iki bölgede intikam amaçlı yağma olaylarına karıştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da Trablus hükümetine bağlı ordunun son haftalarda ele geçirdiği iki bölgede intikam amaçlı yağma olaylarına karıştığını duyurdu.

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordu, son haftalarda Trablus çevresinde General Halife Hafter'in birliklerine karşı ilerleme kaydetti.

Perşembe günü UMH, Tarhuna şehrinin kontrolünü ele geçirdi.

Ardından, Tarhuna'da çekildiği iddia edilen birçok video internette yayımlandı. Bu videolarda dükkanların yağmalandığı, Hafter'e yakınlığıyla bilinen ailelerin evlerinin yakıldığı görülüyor.

Hafter, Trablus operasyonunda Tarhuna'yı askeri üs olarak kullanıyordu.

UMH Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, Tarhuna'ya girdiklerinde 100'den fazla ceset bulduklarını açıkladı.

BM: 16 binden fazla kişi göç etti

Birleşmiş Milletler'in Libya misyonu, Tarhuna, Alasabaa ve Trablus'un güneyindeki yerleşim yerlerinde 16 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini duyurdu.

UMH'ye iddiaları detaylı bir şekilde inceleme çağrısı yapan UNSMIL'in 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tarhuna ve Alasabaa'daki özel mülklerin ve kamusal alanların "misilleme amaçlı" yağmalandığı belirtiliyor:

"UNSMIL, Libya'daki şiddet döngüsünden zarar gören siviller sebebiyle alarma geçmiş durumda. Yakın zamanda Trablus çevresindeki ve Tarhuna'daki askeri hareketlilik, yeni göç dalgalarına ve son birkaç günde 16 binden fazla Libyalının ıstıraplı bir şekilde yer değiştirmesine sebep oldu.

"Tarhuna'daki hastanede cesetlerin bulunduğuna yönelik haberler çok rahatsız edici. UMH'yi detaylı ve tarafsız bir araştırma yapmaya çağırıyoruz.

"Aynı zamanda Tarhuna ve Alasabaa'da, kamu mallarına ve özel mülklere yönelik çok sayıda yağma haberi aldık. Bunlardan bazıları, misilleme ve intikam için yapılmış gibi görünüyor. Bu da Libya'nın sosyal yapısını daha fazla bozma riskini doğuruyor."

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters'a, askerlerin "misilleme yapmama konusunda uyarıldığını, yapanların cezalandırılacağını" söyledi.

UMH'ye Türkiye askeri destek veriyor

Hafter, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmış; birkaç ayda Trablus il sınırlarına ilerlemişti.

Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen UMH, Kasım 2019'da Türkiye ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'nin verdiği askeri destekle birlikte Hafter'in Trablus kuşatması kırıldı. Hafter, mayıs ayından bu yana Trablus çevresindeki birçok yerleşim yerini kaybetti.

Türkiye'nin eğittiği yaklaşık 7 bin Suriyeli muhalif savaşçılar da, UMH'ye bağlı orduyla birlikte savaşmak üzere Libya'ya gitti.

BM: Libya'da intikam amaçlı yağma yapılıyor
Birleşmiş Milletler, Trablus, UNSMIL, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:07 

Son Dakika Dünya BM: Libya'da intikam amaçlı yağma yapılıyor - Son Dakika Dünya

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