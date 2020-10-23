BM: Libya'daki tüm paralı askerler ve yabancı savaşçılar 2 ay içinde ülkeyi terkedecek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde tüm Libya topraklarından karadan, havadan ve denizden ayrılacağını bildirdi.

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkese BM de "şahit" olarak imza attı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Williams, BM Cenevre Ofisi'nde anlaşmanın detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Libyalı gazetecilerin de video konferans yöntemiyle katıldığı basın toplantısında Williams, "Bugün Libya halkı için güzel bir gün. Bu sabah saat 11.15'te, BM Cenevre Ofisi'nde 5+5 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının Libyalı iki delegasyonu, derhal geçerli olmak üzere ülke genelinde tam ve kalıcı bir ateşkes anlaşması imzaladı." dedi.

Williams, ateşkes anlaşmasının BM'nin himayesi altında imzalandığını ve BM'nin de anlaşmaya "şahit" olarak imza attığını belirtti.

"Paralı askerler ve yabancı savaşçılar üç ay içinde Libya'yı terkedecek"

Bu anlaşmanın ayrıca BM Genel Sekreteri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı küresel ateşkes çağrısına cevap niteliği taşıdığını ifade eden Williams, şöyle konuştu:

"Taraflar, cephedeki tüm askeri birliklerin ve silahlı grupların kamplarına dönmeleri konusunda anlaştılar. Buna, tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde tüm Libya topraklarından, karadan, havadan ve denizden ayrılması eşlik edecek. Ateşkes, BM tarafından belirlenmiş terörist gruplar için geçerli değil."

Anlaşmanın yeni birleşik hükümet görevlerini üstlenene kadar derhal yürürlüğe gireceğini belirten Williams, "Libya içindeki eğitimle ilgili tüm askeri anlaşmalar askıya alınacak ve eğitim ekipleri ülkeyi terk edecek."

Williams, anlaşmaya göre, ülkedeki bazı bölgelerin "askeri birimlerden ve silahlı gruplardan temizlenmesini sağlayacak ve özel düzenlemeler önerecek ve uygulayacak" ortak bir polis operasyon merkezi kurulacağını aktardı.

Tarafların, 5+5 Ortak Askeri Komite'ye bağlı olacak "ortak sınırlı askeri kuvvet" oluşturmayı da kabul ettiğini açıklayan Williams, "Bugün, Trablus'tan Bingazi'ye ilk uçuşun gerçekleştirildiğini ve bu iki şehir arasındaki düzenli seferlerin yeniden başladığını not ediyorum." dedi.

(Sürecek)