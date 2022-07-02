BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin basılmasını kınadı - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin basılmasını kınadı

02.07.2022 12:11
BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin basılmasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalı protestocu gençlerin ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisini basmasını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalı protestocu gençlerin ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisini basmasını kınadı.

Williams, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Halkın barışçıl protesto hakkına saygı duyulmalı ve bu korunmalı. Ancak Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ana merkezine dün geç saatlerde yapılan baskın gibi ayaklanmalar ve vandalizm kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Williams, sükunetin korunması ve herkesin temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Libyalı protestocular dün başkent Trablus, Tobruk, Sirte, Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde eylemler düzenledi.

Bingazi'de kentin bazı caddelerinde bulunan küçük dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. Tobruk'ta da Temsilciler Meclisi binasını basan eylemci gençler binanın girişini ateşe verdi.

Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin yanı sıra yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi isteklerde bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz'da Libya'nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu.

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Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmadı Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin basılmasını kınadı - Son Dakika

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