BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya

24.03.2022 18:40
BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da en az 9,7 milyon çocuğun bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da en az 9,7 milyon çocuğun bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Nijerya'da bu yıl üç milyon öğrenciye eğitim sağlayacak çevrim içi, mobil ve yakında çevrim dışı olacak bir öğrenme platformu olan "Nijerya Öğrenme Platform"unun tanıtımı yapıldı.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada, bu platformun eğitim kaynaklarının en savunmasız öğrencilere sunulmasına yardımcı olacağını belirtti.

Nijerya'da Kovid-19'dan önce 5-14 yaşındaki yaklaşık 11 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğuna işaret eden Russell, bugün Nijerya'da 9,7 milyondan fazla çocuğun eğitimleri geri kaldığı için bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Russell, "Bu Öğrenme platformu, kişiye özel eğitim programlarının yanı sıra basit, kolay ve eğlenceli öğrenme yolları sunarak her çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermeye yardımcı olacak. Çevrim içi, çevrim dışı ve mobil seçeneklerle, en savunmasız kişilere ulaşmamıza yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Programda Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'yu temsil eden eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Emeka Nwajiuba da öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için eğitim sektöründe bir değişiklik olması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı... Son dakika haber: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı... BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement