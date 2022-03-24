BM: Nijerya'da 9,7 milyon çocuk bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da en az 9,7 milyon çocuğun bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Nijerya'da bu yıl üç milyon öğrenciye eğitim sağlayacak çevrim içi, mobil ve yakında çevrim dışı olacak bir öğrenme platformu olan "Nijerya Öğrenme Platform"unun tanıtımı yapıldı.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada, bu platformun eğitim kaynaklarının en savunmasız öğrencilere sunulmasına yardımcı olacağını belirtti.

Nijerya'da Kovid-19'dan önce 5-14 yaşındaki yaklaşık 11 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğuna işaret eden Russell, bugün Nijerya'da 9,7 milyondan fazla çocuğun eğitimleri geri kaldığı için bir daha okula dönmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Russell, "Bu Öğrenme platformu, kişiye özel eğitim programlarının yanı sıra basit, kolay ve eğlenceli öğrenme yolları sunarak her çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermeye yardımcı olacak. Çevrim içi, çevrim dışı ve mobil seçeneklerle, en savunmasız kişilere ulaşmamıza yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Programda Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'yu temsil eden eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Emeka Nwajiuba da öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için eğitim sektöründe bir değişiklik olması gerektiğini söyledi.