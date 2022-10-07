BM, Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı - Son Dakika
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BM, Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı

07.10.2022 14:16
BM, Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'daki insan hakları ihlallerine dair iddiaların incelenmesi için "özel raportör" atanmasına yönelik teklifi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'daki insan hakları ihlallerine dair iddiaların incelenmesi için "özel raportör" atanmasına yönelik teklifi kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi 51. Oturumu'nun son gününde, Konseye sunulan tasarıların oylamaları yapıldı.

Rusya'daki insan hakları ihlallerine dair inceleme ve takipte bulunmak için "özel raportör" atanmasına yönelik tasarı, 6 ret oyuna karşı 17 oyla onaylandı.

Konseyde Afganistan'daki insan hakları durumunun ele alınmasına yönelik tasarı da 3 ret oyuna karşı 29 oyla kabul edildi.

51. Oturum kapsamında dün yapılan oylamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair özel toplantı yapılması talebi 17 kabul oyuna karşı 19 oyla reddedilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı - Son Dakika

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