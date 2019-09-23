Son Dakika Haberleri: BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
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BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı

15 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

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Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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