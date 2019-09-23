BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
15 dakika önce
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKEYE TEŞEKKÜR ETTİ
Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.
ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Son dakika: Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık