BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Karen Koning Abuzayd, "Hiç kimsenin, mültecilerin geri dönmesi için Suriye'nin uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil. Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor." dedi.

Komisyonun, 1 Temmuz 2020- 30 Temmuz 2021 döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumuna sunuldu.

Raporu sunan Komisyon üyesi Abuzayd, Beşşar Esed rejiminin Suriye topraklarının 70'ini, savaş öncesi nüfusun da yüzde 40'ını kontrol ettiğini ve ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçların devam ettiğini vurguladı.

Abuzayd, Esed rejiminin keyfi gözaltı ve tecrit vakalarının azalmadan devam ettiğini ve ülkede ağır insan hakları ihlallerini belgelemeye devam ettiklerini belirtti.

Suriye'de ekonominin hızla kötüleştiğini, ekmek fiyatlarının yükseldiğini ve gıda güvensizliğinin geçen yıla göre çarpıcı şekilde yüzde 50'den fazla arttığını anlatan Abuzayd, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ülke genelinde yayılmaya devam ettiğini ifade etti.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili tartışmalara da değinen Abuzayd, "Hiç kimsenin, mültecilerin geri dönmesi için Suriye'nin uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil. Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abuzayd, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan 5 Mart Mutabakatı çerçevesindeki ateşkesin ardından geçen durağan dönemden sonra, ülkenin kuzeybatısına hava bombardımanları ve top atışlarının yeniden başladığına dikkati çekti.

Abuzayd'ın sunumunun ardından konseyde ülke temsilcileri rapora ilişkin söz aldı.

Rejim ve Rusya'ya cevap

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, Suriye ve Rusya temsilcilerinin raporla ilgili iddialarına cevap verdi.

Pinheiro, rejimin ve Rusya'nın rapora ilişkin iddialarını reddederek, her iki tarafın Suriye'nin kuzeybatısında siviller ve sivil unsurlara yönelik saldırılarını hatırlattı.

14 Eylül'de açıklanan rapora ilişkin Pinheiro, "Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor ve savaşın harap ettiği bu ülkede sivillerin güvenli bir yer ya da sığınak bulmaları zor." ifadesini kullanmıştı.

Raporda, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun ortam olmadığını bildirilmişti.