BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı

19.03.2022 00:34
BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.

BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu kaydedildi.

Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, BM ortaklarının katkı ve koordinasyonu ile sağlanan yardım konvoyunun güvenli geçişinin Ukrayna ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları ile sürdürülen başarılı diyaloglar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Nebenzya: 'BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz' Nebenzya: 'BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz'

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Sumi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement