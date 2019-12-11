Böbreğini verdiği oğlunun acısına 3 ay dayanabildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 3 ay önce kendisine böbrek veren 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Baba Yıldız, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.



19 Eylül tarihinde babasına verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız'ın ardından bu kez de babası vefat etti. Uzun yıllardır böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan ve oğlunun kendisine verdiği böbrek ile yaşama tutunmaya çalışan Cevat Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cevat Yıldız'ın ölümü ailesinde büyük üzüntü oluştururken babanın son dileği oğlunun yanına defnedilmekti. Baba Cevat Yıldız'ın cenazesi öğle namazını müteakip Gümeli Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında oğlunun yanına defnedildi.



Güçlükle ayakta durabilmişti



Geçtiğimiz Eylül ayında Tayfun Yıldız, rahatsızlanmadan 3 hafta öncesi babası Cevat Yıldız'a ameliyatla böbreğini verdi. Tayfun Yıldız ameliyattan bir gün sonra aniden fenalaşması sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.Baba Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı. - ZONGULDAK