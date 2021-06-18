Üye Girişi
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI

18.06.2021 15:22

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi "Böbrek Nakli Merkezi" birinci yılını kutladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi "Böbrek Nakli Merkezi" birinci yılını kutladı. Hastanenin Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara, 'Bugün bizim doğum günümüz, ilk naklimizi geçen temmuzda yaptık. Şu ana kadar 21 canlı, 1 kadavra 22 nakil gerçekleştirdik. Böyle bir dönemde kamu için ciddi bir rakam' dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği, zorlu pandemi sürecinde koronavirüs nedeniyle hayat tamamen durmuşken böbrek nakli olmayı bekleyen hastalar için tüm önlemleri alarak nakillerine devam etti. Merkez, bugün birinci yılını kutladı. Törene, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Marmara Bölgesi Organ Nakli Koordinatörü Op. Dr. Gültekin Hoş, Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara, nakil olan aileler ve hastane çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Doç. Dr. Melih Kara ve ekibini kutladı. Prof. Dr. Memişoğlu, 'Hem fiziki hem bilim hem de teknoloji anlamında dünyanın en iyi sağlık merkezlerinden birinin daha kuruluş aşamasındayız. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Bu hastane kurulurken tabii zorluklar olacak, hiçbir rahmet zahmetsiz olmaz. Bizim görevimiz idealizm, inanç ve adanmışlığımızı kaybetmemek. Biz bu hastanede en az 7 organla ilgili nakillerin yapılması yönünde planlama yaptık. Sadece böbrek değil, karaciğer, kalp, akciğer nakilleri de yapılmasını planlıyoruz' dedi.

'SADECE İSTANBUL'DA 800 KARACİĞER NAKLİ YAPILIYOR"

Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin dünyanın en sosyal, yaygın ve başarılı mücadelesini gerçekleştiren ülke olduğunu ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bunu aşıda, salgındaki yoğun bakım ekiplerinin alt yapısının gücünde, evde ilaçlarla takipte, 112 gibi her yere ulaşacak alt yapımızda gördük. Sağlık hizmeti sunumunda dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Bizden iyi olduğunu söyleyen ülkeler İstanbul'un nüfusunun 10'da biri. Sağlık teknolojisinin üretimi ve yeni şeyleri söylemek için bizim çok daha çabalamamız ve çalışmamız gerektiğini gördük. Bugün sadece İstanbul'da 800 civarında karaciğer nakli yapılıyor. Bu rakamlar daha da artacaktır.'

'HER GÜN YENİ MÜJDELER ALIYORUZ'

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan ise 'Bu anlamlı günde teması organ nakli olan isminde çam ve sakura ile hayatın kalıcılığını, medeniyetimizin kalıcılığını bir yandan da hayatın geçiciliğini barındıran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Organ Nakli ekibine zorlu süreçler içerisinde konsantrasyonlarını eksiltmeden bugüne bizleri taşımalarından dolayı bir arada bulunuyoruz. Büyük bir pandemi savaşını ve mücadelesini atlattık. Gerek aşılamada gerekse pandemi oranlarında her gün yeni müjdeler alıyoruz. İnşallah bayramı bayram gibi yaşayacağımız gün çok yakın' ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara ise bir yıllık süreci şu sözlerle değerlendirdi:

'Bir yıl gerek ailelerimiz gerek ülkemiz için çok sıkıntılı geçti. Bu süreçte en çok unutulan hastalarımız kronik hastalıkları olan kişiler oldu, onların tedavilerinde aksamalar yaşandı. Pandemide geçen her süreçte dünyadan aldığımız bilgileri ve deneyimlerimizi bir araya getirerek nakillerin durmasının hastalara faydası olmadığına karar verdik. Hastaların evde kaldıkları sürede hastanelere ulaşamadığı aşamada daha büyük sıkıntılar yaşadığının farkındaydık. Pandemide merkez hastane olmasına rağmen alt yapımızın buna yeterli olması nedeniyle pandemi hastaları burada yatarken biz nakillerimize devam ettik. Gururla söyleyebiliriz ki bir yılda nakile hazırlık sürecinde, hazırlık aşamasında koronavirüse yakalanan hastamız olmadı. Nakil sonrası 3'üncü ayında koronavirüse 2 hastamız yakalandı ve onların tedavileri de gerçekleştirildi.'

Kamuda nakillerin durmasına rağmen burada nakillerin devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Melih Kara, 'Eğer sizler hastaya uygun şartları hazırlarsanız koşullarınızı pandemiye uygun hale getirdiğinizde hastalarınızı koruyabiliyorsunuz. Bizler almaları gereken tedaviyi hastalara ulaştırabildiğimizi gördük. Kamuda nakiller durmuştu ancak burada hiç durmadı. Bugün bizim doğum günümüz. İlk naklimizi temmuzda yaptık. Şu ana kadar 21 canlı, 1 kadavra 22 nakil gerçekleştirdik. Böyle bir dönemde kamu için ciddi bir rakam. Hastanelerde nakiller aksamasına rağmen burada aksatmamaya çalıştık. Korkuyla gelip 'acaba bir şey olur mu" endişesi taşıyan hastalara eğitimini aldıktan, dikkat ettikten sonra engellenebileceğini anlattık? dedi.

'HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN BÖBREĞİMİ VERDİM'

17 yıllık diyabet sürecinin ardından böbrek yetmezliği tanısı alan Selma Öz, eşinden gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Öz, 'Son 4 yıl içinde bypass oldum ve sonrasında böbrek yetmezliği tanısı aldım. Başta önemsemedim. Son 3 ayda tansiyon yüksekliği yaşadım ve yapılan tetkikler sonrası böbrek nakli olmam gerektiği söylendi. Eşimde aldığım böbrekle sağlığıma kavuştum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Eskiden yürüyemiyor, ateşler içinde yanıyordum. Ama şimdi sağlığıma kavuştum çok iyiyim' dedi. Eşine böbreğini veren Ferhat Öz ise 'Hiç tereddüt bile etmedim. Tek böbrekle yaşayabileceğimi biliyorum. Şu anda çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Eskisi gibi yaşam devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar ilaç tedavisi gördükten sonra kardeşinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştuğunu anlatan Recep Tokmak, 'Çok iyiyim doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Onları bir ömür sırtımda taşısam haklarını ödeyemem. 2.5 ay önce koronavirüse yakalandım. Ayrı bir bölümde yatmama rağmen nefroloji doktorum takip etti sağlıkla atlattım' dedi.

Tören sonrası, Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması 'En İyi Eserler Sergisi' gerçekleştirildi. Sergi sonrası katılımcılar günün anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI
İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Pandemi, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi 16:20 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
16:19 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
16:14 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek
16:05 Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı         
16:45
A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek         
16:15
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı         
15:01
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:43:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-BÖBREK NAKLİ MERKEZİ BİRİNCİ YILINDA; PANDEMİYE RAĞMEN 22 NAKİL YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement