BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST - Son Dakika
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BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST

10.05.2022 17:40

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Emerald Azurra' ve 'Star Flyer' adlı kruvaziyerler ile toplam 202 turist geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Emerald Azurra' ve 'Star Flyer' adlı kruvaziyerler ile toplam 202 turist geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Sezonun 6'ncı yolcu gemisi olan, 110 metre uzunluğundaki, Bahama bayraklı 'Emerald Azurra' 84 yolcu ve 70 personeliyle sabah saatlerinde Kuşadası'ndan gelerek Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Çoğu İngiliz ve ABD'li yolcuların bulunduğu geminin saat 20.00 sıralarında Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

Sezonun 7'nci kruvaziyeri olan, 72 metre uzunluğundaki, Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 118 yolcu ve 69 personeliyle saat 10.00 sıralarında Rodos'tan Bodrum'a ulaştı. Çoğu ABD'li, İngiliz ve Alman yolcunun bulunduğu gemi, saat 18.00 sıralarında Dalyan'a gitmek üzere hareket edecek.

Bodrum'a gelen turistler, kentin turistik noktalarında vakit geçirirken, çarşıda alışveriş yaptı.

BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST
BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'A 2 KRUVAZİYER İLE 202 TURİST - Son Dakika
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