Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki

14.04.2021 16:02

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki Ticaret odası Başkanı, "Mustafa Üstündağ Bodrum'a gelmesin" dedi 27 yıl aradan sonra Bodrum'da ilk kez düzenlenen ralli organizasyonu olan "Rally Bodrum" ödül töreni sonrasında Mustafa Üstündağ tarafından gölge düşürülen ralli...

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki

Ticaret odası Başkanı, "Mustafa Üstündağ Bodrum'a gelmesin" dedi

MUĞLA - 27 yıl aradan sonra Bodrum'da ilk kez düzenlenen ralli organizasyonu olan "Rally Bodrum" ödül töreni sonrasında Mustafa Üstündağ tarafından gölge düşürülen ralli hakkında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açtı ağzını yumdu gözünü. Aras'ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı da Üstündağ'ı Bodrum'a istemediklerini açıkladı.

Pazar günü sona eren "Ralli Bodrum" otomobil yarışlarının hemen ardından araçların bulunduğu otoparkta gerginlik çıkaran ve sonra adam çağırarak komite üyelerini dövdüren Mustafa Üstündağ ile ilgili çıkan olaylarla ilgili Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras ve oda başkanları tarafından oyuncu Mustafa Üstündağ'ı kınayarak Bodrum'da istemediklerini söylediler.

Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın açıklamasında, Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve BODER Yönetim Kurulu Üyesi Itır Köylü ortak bir basın açıklaması yaptı.

Bu vandallığı Türkiye'ye haykırmak için buradayız

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Mustafa Üstündağ'ın yaptı olayı Türkiye'ye anlatmak için toplandıklarını belirterek "Karya Otomobil Sporları Kulübü öncülüğünde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın destekleriyle ve Türkiye Otomobilciler Federasyonu işbirliğinde Bodrum'a çok yakışan bir organizasyonun sonuç değerlendirmesini yapmak üzere toplandık. Aslında mükemmel şekilde organize edilip devam eden bu organizasyon, ödül töreniyle bile örnek olarak gösterilmişken, ödül töreninin akabinde kendini bilmez bir kaç hadsizin sergilediği çirkin davranışlardan dolayı basında farklı bir şekilde yer almıştır. Biz, oda başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak bu vandallığı, bu magandalığı, bu şiddeti, bu kendini bilmezliği bütün Türkiye'ye haykırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Bodrum'un 3 bin 500 yıldır hoşgörü, mutluluk ve kardeşliğin kenti olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: "Bu kente gelerek, her ne sebeple olursa olsun bu kentin huzuruna güvenine, hoşgörüsüne layık olmayan insanları biz Bodrum'da görmek istemiyoruz. Bu kadar iyi niyetli yapılan, Bodrum'un ismini bir kez daha dünyaya duyurmak için mücadele ettiğimiz, doğru organizasyonları getirmeye çalıştığımız ve bunun için emek, zaman, para harcadığımız önemli bir etkinliğin kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu etkinliğin küfürle, şiddetle, magandalıkla, vandallıkla anılmasını istemiyoruz. O yüzden bu toplantıyı hep birlikte düzenledik ve şiddetin her türlüsüne karşı Bodrum'u yöneten öncü önderler, liderler olarak bu açıklamayı yapma gereği hissettik." dedi.

"Siyah arabalı mafyavari kişileri istemiyoruz"

Bu tür organizasyonların kentin ekonomisine, kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına çok büyük katkı sağlamak amacıyla yapıldığını hatırlatan Başkan Aras, "Bizim buradaki maksadımız Bodrum'un yeniden otomobil sporları takviminde yer alması ve tanıtım çalışmalarına renk katmasıydı. ve yine bu çalışmalar için en az üç ay boyunca ter döktük ki bu organizasyon burada yapılabilsin. Yani bu organizasyonun, iki günlük etkinliğin arkasında aslında çok önemli bir çalışma süreci yatmakta. Yani bu yapılan sadece oradaki 15 dakikalık kavga, gürültü değildir. Burada verilen üç aylık, beş aylık, bir yıllık emeğin heba edilmesidir. Bunu tavrı da, adına sanatçı olduğunu söylediğimiz bir vatandaş tarafından görüyoruz. Bu arkadaşımız bir televizyon dizisinde yer alıyor ve bu dizide de şöyle bir repliği var arkadaşlar, 'Lanet olsun içimdeki insan sevgisine' diye bir replikle bu dizide yer alıyordu biliyorsunuz, işte buyurun içindeki insan sevgisi burada vücut buldu. Ben tabiki burada şunu da çok net ifade etmek istiyorum arkadaşlar; O adama uyup ta bir telefonuyla oraya gelip bizim arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerine, oradaki güzide okulumuzun personeline, Otomobilciler Derneği'nin başkanına, ve gerçekten orada bulunan güzide bir kitleye saldıran, küfreden, arkasından tekme, tokat girişen, arkasından da yetmiyor birde silah çekip ateş eden, Bodrum'dan da eğer bu adamın yaptıklarına katılan varsa onları da burada istemiyoruz, onlarla da ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bodrum'da işletmeci adı altında yada çalışan adı altında mafya vari, şiddet yanlısı, cebinde silah, belinde silah, altında siyah arabalar, biz Bodrum'da bu şekilde oluşumlara izin vermeyeceğiz. Bodrum, biraz önce ifade ettiğim gibi 3 bin 500 yıllık hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, turizmin, kültürün adresidir" ifadelerini kullandı

Böyle insanlar Bodrum'a gelmesin

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının ve düşünürlerin uzun süredir Bodrum'da yaşayarak kendilerini Bodrum'da daha iyi ifade ettiğini belirten Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise şunları ifade etti: "İnanın şu pandemi döneminde bu ralliyi yapmak, 500-600 kişilik bir ekibin Bodrum'a gelmesi, Bodrum'a ekonomik katkı vermesi her yerin kapalı olduğu şu süreçte bizim için, üyelerimiz için artı bir avantajdı. Her şey çok güzel gitti. Ödül töreni güzel gitti ama malesef sonunda kendini sanatçı diye ifade eden bir beyefendinin haksız taarruzlarıyla karşı karşıya geldik. Bakıyoruz, inceliyoruz kaybolan ismin, Bodrum'un marka değerini kullanarak tekrar gündem yapmaya çalışıyor. Bodrum Ticaret Odası başkanı olarak, Bodrum tüccarları olarak lütfen gidin başka yerlerde yaşayın. Bodrum gibi saygının, hoşgörünün, mutluluğun başkentinde yaşamayın sevgili sanatçı beyefendi. Gidin kendinizi başka yerde ifade edin, başka yerde yaşa" diye konuştu.

Böyle insanlara prim vermeyeceğiz

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise başkanların sözlerine katıldığını, ortada çok büyük bir emeğin olduğunu belirterek "Ben organizasyonun bir çok bölümünü birebir kendim takip ettim. Yabancı basınında takip ettiği böyle bir organizasyonda bir anda böyle bir hadsizin hareketlerinden dolayı böyle güzel bir organizasyona gölge düşmesi tabiki bizi de üzdü. Tabi biz Bodrum olarak böyle insanlara prim vermeyeceğiz" dedi.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan'da tüm başkanlarla birlikte Bodrum'u daha iyi tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, "Maalesef böyle tatsız olaylar gelişiyor bazen. Ama bugün bizim yaptığımız bütün başkanların ortak kararıyla Bodrum'da biz huzuru bozacak, karşımızda mafya tipli adamların gelipte, tatil huzur demektir biliyorsunuz dinlenme demektir, böyle anılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün başkanlarımızla her zaman buna karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki

Mustafa Üstündağ, Ahmet Aras, Bodrum, Ralli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Mustafa Üstündağ'a tepki - Son Dakika


Son Dakika

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