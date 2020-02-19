Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayburt İl Özel İdarespor: 1-0

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Celal, yeşil-beyazlılara galibiyeti getirdi. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Bodrumspor, bu sonuçla puanını 29'a yükseltip düşme hattından iyice uzaklaştı. Konuk Bayburt ise 32 puanda kaldı.

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