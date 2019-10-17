Son Dakika Haberleri: Bodrum Cup'ta 31'inci yıl için geri sayım
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Bodrum Cup'ta 31'inci yıl için geri sayım

1 saat önce

TÜRKİYE'nin en önemli yat yarışlarından olup, ülke tanıtımına da büyük katkılar veren American Hospital The Bodrum Cup'ın 31'incisi için geri sayım başladı.

Bodrum Cup'ta 31'inci yıl için geri sayım, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli yat yarışlarından olup, ülke tanıtımına da büyük katkılar veren American Hospital The Bodrum Cup'ın 31'incisi için geri sayım başladı. Yalıkavak Marina'nın sponsorluğunda düzenlenen Bodrum Cup, 21-26 Ekim tarihleri arasında deniz meraklılarını nefes kesen yarışlar ve çeşitli etkinlikleriyle Bodrum'da bir araya getirecek. Yarışların bu yılki kazananı, dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın 'Sonsuz Sütun' eserinden esinlenerek yapılan, etkinliğin bugüne kadarki en anlamlı ödülüne sahip olacak. Koman'ın eserleri, İsveç yapımı 114 yıllık ünlü Hulda teknesinde sergilenecek.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ekim ayında Bodrum'da bir araya getiren Bodrum Cup'a bu yıl 180'den fazla tekne, 1500'den fazla denizci ve 10 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Yarış programında bu yıl Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması da yer alıyor. Hulda, American Hospital The Bodrum Cup'ın gittiği tüm yerlere teknelerle birlikte hareket ederek sanat esintisini tüm Bodrum'a taşıyacak. Kupada her yıl olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirilecek. Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocukların bayrak boyama etkinliğinde boyadıkları bayraklar, yarış sırasında yatlara asılarak dalgalanacak.


Marina, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
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