Bodrum'da Akyarlar Mahallesi'nde Beton Yol Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Akyarlar Mahallesi'nde Beton Yol Çalışması Başlatıldı

08.11.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi'nde 4286 ve 4291 sokaklarda beton yol düzenlemesi yapıyor. Çalışmalar, bölgedeki yüksek eğimli alanlarda yaşanan ulaşım sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı bakım onarım çalışmaları kapsamında Akyarlar Mahallesi 4286 ve 4291 sokaklarda beton yol düzenlemesi gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, " Bodrum Belediyesi olarak altyapı başta olmak üzere kentimizde vatandaşlarımızın refahını artıran çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi 4286 ve 4291 sokaklarda beton yol çalışması yapıyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yol, toplamda 5 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Çalışmanın temel amacı, bölgedeki yüksek eğim nedeniyle araçların sitelere girişlerde yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak. Beton yol imalatının tamamlanmasıyla Akyarlar Mahallesi'nde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızın refahını artıran çalışmalara devam edeceğiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Mahallelerimiz ve mahalle sakinlerimizin görüşleri bizim için önemli. Mahalle sakinlerimizin görüşlerini alıp fizibilite ediyoruz. En fazla ihtiyaç bulunan mahallelerimizdeki sorunları tespit ederek bir program dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Bu yolda eğim çok yüksek olduğu için vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile mevcut zeminin kırımı ve eğimin düzeltilmesi sonrası beton yol imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu çözümün adresi Akyarlar mahallemiz oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi olarak altyapı başta olmak üzere kentimizde vatandaşlarımızın refahını artıran çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

"Esnafımızla selamlaştık, vatandaşlarımızı dinledik"

Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş'ı da ziyaret ederek mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Mandalinci, ardından başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte mahalle genelinde incelemelerde bulundu. Mandalinci, "Akyarlar'da denizle iç içe, samimi bir gün geçirdik. Mahallemizin sokaklarında yürüdük, esnafımızla selamlaştık, vatandaşlarımızı dinledik. Her köşesinde emeğin, paylaşmanın ve Bodrum sevgisinin hissedildiği bir mahalle burası. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, Akyarlar Mahalle Muhtarımız İsmihan Ulutaş ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanımız Ahmet Cemil Gündüz ile birlikte Akyarlar'ın ihtiyaçlarını yerinde gördük. Bodrum'un her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve her mahallemizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Akyarlar, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Akyarlar Mahallesi'nde Beton Yol Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025’ten çekildi ve nedenini açıkladı Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı
“Süreç sadece AK Parti ve MHP’nin değil“ diyen Öcalan’dan CHP’ye mesaj "Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
’’Mutfakta tüp boş’’ diyen CHP’li Akay’a Bakan Bayraktar’dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar ''Mutfakta tüp boş'' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar
Q Yatırım Bankası’na tefecilik soruşturması 3 yönetici gözaltında Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında
MasterChef Türkiye’de haftanın son eleme adayları belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

13:57
Taraftarlar heyecandan bayılacak Galatasaray’a bir Osimhen daha geliyor
Taraftarlar heyecandan bayılacak! Galatasaray'a bir Osimhen daha geliyor
13:53
Zafer Günü’nde Aliyev’den Ermenistan’a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu
13:44
Dilovası’ndaki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Dilovası'ndaki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
12:34
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe’den gidiyor
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 14:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Akyarlar Mahallesi'nde Beton Yol Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.