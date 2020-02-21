Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika

Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı

6 saat önce

Bodrum ilçesindeki bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı.

Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı, System.String[]

Bodrum ilçesindeki bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı.

Kadıkalesi- Gümüşlük mevkisindeki otel, uzunca süre yapılan sondaj çalışmalarının ardından yüzlerce metre derinlikteki doğal termal suya kavuştu. İnşaat ve turizm sektöründe 35 yıldır hizmet veren turizmci Recai Çakır önderliğinde yönetilen otel, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden termal turizme ilgi duyan turistleri ağırlamayı hedefliyor.

Sianji Well-Being Resort Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, yaptığı açıklamada, 11 yıldır sektörde sağlıklı yaşam programlarıyla hizmet veren bir tesis olduklarını söyledi.

Bodrum'da bir ilke daha imza attıklarını ifade eden Çakır, bölgeyi Türkiye'deki en iyi kalsiyum, magnezyum ve mineral oranına sahip ve tedavi çeşitliliği en zengin termal suyla buluşturduklarını belirtti.

Turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yaptıklarını da anlatan Çakır, "Bodrum'da termal kaynak olduğu jeofizikçiler tarafından tespit edilmişti. Ancak bunu geniş çaplı olarak turizme entegre eden bir proje daha önce yapılmadı. Termal su doğal bir kaynak, otelimize yakın, 648 metre bulunmuş suyu 550 metre hat döşeyerek, bu doğal kaynağı Bodrum'da turistik açıdan kullanılabilir hale getiren ilk biz olduk." diye konuştu.

Türk Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle de bölgede çıkan suyun kalsiyum, magnezyum, sodyum klor, sülfatlı ve tuzlu sular sınıfında yer alan bir "özel balneolojik su" özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Termal tesis için yarın açılış töreni düzenlenecek.

Gümüşlük, Türkiye, Bodrum, Termal, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız
Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]