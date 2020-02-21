Bodrum'da bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika

Bodrum ilçesindeki bir otelde, termal turizm hizmeti verilmeye başlandı.

Kadıkalesi- Gümüşlük mevkisindeki otel, uzunca süre yapılan sondaj çalışmalarının ardından yüzlerce metre derinlikteki doğal termal suya kavuştu. İnşaat ve turizm sektöründe 35 yıldır hizmet veren turizmci Recai Çakır önderliğinde yönetilen otel, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden termal turizme ilgi duyan turistleri ağırlamayı hedefliyor.

Sianji Well-Being Resort Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, yaptığı açıklamada, 11 yıldır sektörde sağlıklı yaşam programlarıyla hizmet veren bir tesis olduklarını söyledi.

Bodrum'da bir ilke daha imza attıklarını ifade eden Çakır, bölgeyi Türkiye'deki en iyi kalsiyum, magnezyum ve mineral oranına sahip ve tedavi çeşitliliği en zengin termal suyla buluşturduklarını belirtti.

Turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yaptıklarını da anlatan Çakır, "Bodrum'da termal kaynak olduğu jeofizikçiler tarafından tespit edilmişti. Ancak bunu geniş çaplı olarak turizme entegre eden bir proje daha önce yapılmadı. Termal su doğal bir kaynak, otelimize yakın, 648 metre bulunmuş suyu 550 metre hat döşeyerek, bu doğal kaynağı Bodrum'da turistik açıdan kullanılabilir hale getiren ilk biz olduk." diye konuştu.

Türk Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle de bölgede çıkan suyun kalsiyum, magnezyum, sodyum klor, sülfatlı ve tuzlu sular sınıfında yer alan bir "özel balneolojik su" özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Termal tesis için yarın açılış töreni düzenlenecek.