Bodrum'da Çifte Cinayet: Eski Eş Kızıyla Öldürüldü

09.01.2026 18:10
Andrej Kuslevic, eski eşi ve kızını öldürüp cesetlerini uçuruma attı. Soruşturma sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2023'te eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic ile ilgili soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. Kuslevic'in cinayet sonrası saatlerce evde kalıp temizlik yaptığı, cesetleri otomobilinin bagajında bırakıp otele girdiği ve ardından uçuruma attığı ortaya çıktı. Kuslevic hakkında daha önce de 3 kez uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bodrum'da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları, 23 Kasım 2023'te ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızının 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayeti, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic'in Almanya'da yakalanıp tutuklandığı ve Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili bir de sürpriz tanık çıktı. Tanığın savcılıktaki ifadesinde, Kuslevic'in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söylediği belirtildi. Tanık, ifadesinde, olay anını görmediğini ancak evde halı üzerinde çamur izleri ile koltukta kan lekeleri gördüğünü de söylediği bildirildi.

Kaynak: DHA

