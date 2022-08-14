Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular - Son Dakika
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Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular

14.08.2022 14:32
Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular

Bodrum'da devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

Bodrum'da devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

Bodrum semalarında yangın kontrolleri için devriye atan yangın helikopterine karadan lazer tuttular. Lazerin, şahıs tarafından mı yoksam bir eğlence kulübünün lazer şovundan mı yansıdığı bilinmiyor. Önceki gün yaşanan Göltürkbükü'ndeki lazerin helikoptere yansıması ise pilot tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntüyü sosyal medya hesaplarına koyan pilotlar "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular - Son Dakika

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