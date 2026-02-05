Bodrum\'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.