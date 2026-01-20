Bodrum'da Kaçak Limanlar Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Kaçak Limanlar Kaldırıldı

Bodrum\'da Kaçak Limanlar Kaldırıldı
20.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100 teknenin bulunduğu kaçak limanlar Bodrum'da yıkıldı, sorumlular hakkında işlem başlatılacak.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 100 teknenin bağlı olduğu 6 adet yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskele ekipler tarafından kaldırıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkbükü sahilinde 100 teknenin bağlı olduğu 6 yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskelenin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Dalgıç yardımıyla ekipler iskeleler üzerinde söküm işlemi gerçekleştirdi. İş makinesinin destek verdiği söküm işlemlerinde kaydı olmayan 10'a yakın tekne yediemin deposuna götürülürken, diğer bağlı tekneler sahipleri tarafından bölgeden alındı.

Öte yandan, kaçak iskeleleri yapan kişi ve kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kaçak Limanlar Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:26:48. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kaçak Limanlar Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.